Verstappen geniet van tweede wereldtitel: "Dit jaar was het zelfs beter"

Max Verstappen kroonde zich dit jaar voor de tweede keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kroonde zich tot wereldkampioen in Japan en dat was zeer bijzonder. Verstappen was zelf zeer trots op die prestatie op het circuit van Suzuka.

Verstappen kende dit jaar een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur verbrak meerdere records en hij prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel. Aangezien dit het thuisland is van Red Bulls voormalige motorleverancier Honda werd het een zeer speciaal feestje. Verstappen deed dat afgelopen weekend nog eens dunnetjes over tijdens de Honda Thanks Day op het circuit van Motegi.

Geweldig gevoel

Verstappen kan aankomend seizoen op jacht gaan naar zijn derde wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is vooral trots op het feit dat hij een tweevoudig wereldkampioen is. Op Verstappen.com spreekt hij zich uit: "Dit is echt een geweldig gevoel. Het waren twee ongelooflijke jaren. Dit jaar was zelfs beter. Dat we dit samen met Honda hebben mogen bereiken, na alle inspanningen die ze hebben geleverd, dan is dat een geweldig gevoel."

Suzuka

Het feit dat Verstappen zijn tweede wereldtitel binnenhaalde op een kletsnat Suzuka maakte het voor hem alleen maar mooier. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland is daar dan ook zeer uitgesproken over: "Dat was als een soort droom die uitkwam, voor het gehele team. We wilden de titel heel graag in Suzuka grijpen dus het was echt een soort kers op de taart. Toen het werkelijkheid werd, was iedereen enorm blij en erg trots."