Honda bedankt Verstappen met een bijzonder cadeau

Afgelopen weekend werd op het circuit van Motegi in Japan de Honda Thanks Day gehouden. Op het circuit waren veel prominenten aanwezig waaronder Max Verstappen. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 ontving daar een bijzonder cadeau van de hoge heren van Honda.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren afgelopen weekend aanwezig bij het event van hun voormalige motorleverancier Honda. De banden tussen Honda en Red Bull zijn nog steeds zeer warm, Honda maakt immers nog steeds de motoren voor het team, en de Japanners zijn Verstappen zeer dankbaar. Honda Racing-president Koij Watanabe gaf Verstappen namelijk de sleutels van een Honda NSX Type S.

HONDA knows what kind of presents to give!! What a amazing car.. #F1 #OrangeArmy



