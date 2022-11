Verstappen tegen stratencircuits: "Alleen leuk voor de plaatjes"

Op de F1-kalender van 2023 staan zes stratencircuits en twee semi-stratencircuits. Max Verstappen is geen fan van scheuren in steden met betonnen muren ondanks een prima staat van dienst. De Nederlander legt tegen FORMULE1 Magazine uit waarom.



"Formule 1-auto’s zijn daar echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet leuk meer. Met de oude [generatie] auto’s was het nog wel te doen, maar nu…"



“In Monaco en Singapore was ik zwaar teleurgesteld hoe de nieuwe auto’s door de straten gingen. Te zwaar, te stijf, je kunt er geen kerbs meer mee nemen. De auto’s zijn er gewoon niet voor gebouwd. Stratencircuits zijn leuk voor de plaatjes, maar niet voor het racen."