FIA opent stembussen voor actie van het jaar

De autosport-fans krijgen dit seizoen wederom de kans om hun mening te laten gelden. Autosportfederatie FIA zal later dit jaar weer de FIA Prize Giving organiseren. Zoals elk jaar wordt er ook weer de prijs voor 'Action of the Year' uitgereikt en de stembussen zijn nu geopend.

De fans kunnen door te stemmen tevens een grote prijs winnen, de winnaar krijgt namelijk een paddockpas voor een Grand Prix en tevens een uitnodiging voor de Prize Giving ceremonie. Onder de genomineerde van de prijs voor de beste actie van het jaar bevindt zich de dubbele inhaalactie van Lewis Hamilton op Charles Leclerc en Sergio Perez in Engeland.

