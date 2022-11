Schumacher ziet overstap naar Mercedes wel zitten: "Geweldig merk"

Mick Schumacher zit voor aankomend seizoen nog zonder stoeltje. De Duitse coureur kreeg geen nieuw contract bij het team van Haas en hij staat nu in de interesse van Mercedes voor en reserverol. Schumacher is gevleid door de interesse van de grote Duitse renstal.

Schumacher kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Duitse coureur crashte meerdere keren zeer fors, zijn crash in de Saoedische kwalificatie kostte hem zelfs de Grand Prix, en hij werd regelmatig verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen. Haas koos voor 2023 voor de ervaring van Nico Hülkenberg, Schumacher mag op zoek gaan naar een nieuwe job.

Geweldig merk

Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde zijn interesse voor Schumacher, Mercedes heeft voor volgend jaar immers nog geen reservecoureur onder contract staan. Schumacher reageert bij de internationale media: "Mercedes heeft een geweldig merk en wat ze allemaal hebben bereikt is ongelofelijk. Ik kijk zeker naar mijn opties en Mercedes is daar één van. Ik ben zeker gevleid om te horen wat Mercedes en vooral Toto over mij zeggen."

Vader

Voor Schumacher zou de move naar Mercedes zeer speciaal zijn, zijn vader Michael Schumacher reed immers ook voor het Duitse team. Hij is er nogal duidelijk over: "Mijn vader maakte destijds de overstap van Ferrari naar het team van Mercedes. Ik zie ook geen reden waarom ik dat nu niet zou doen. Nogmaals. ik heb nu tijd dus ik zal alle opties die ik heb bekijken. Ik hoop de juiste beslissing te nemen."