Perez steunt Verstappen: "Laat zien dat dit slechte verliezers zijn"

Het team van Red Bull Racing heeft een bewogen seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen maar had tevens te maken met de nodige relletjes. Volgens Sergio Perez is het echter pure onzin dat Verstappen in 2021 wereldkampioen werd door de overschrijding van de budgetcap.

Het was één van de grootste zaken van het jaar in de Formule 1. Voorafgaand de Grand Prix van Singapore sijpelde naar buiten dat Red Bull in 2021 de budgetcap had overschreden. Red Bull ontkende in eerste instantie maar de concurrentie wilde een forse straf zien. De FIA bevestigde het nieuws een week later en uiteindelijk kreeg de Oostenrijkse renstal een forse boete en verminderde tijd in de windtunnel.

Slechte verliezers

Door de budgetcaprel gingen een aantal criticasters twijfelen aan de eerlijkheid van de titel van Verstappen in 2021. Zijn teamgenoot Sergio Perez laat aan The Telegraph weten dat dit onzin is: "Als alleen naar de feiten kijkt, dan heeft Max de wereldtitel niet daardoor gewonnen. We hebben er immers geen enkel voordeel bij de performance door behaald. Teams die hiervan willen profiteren door Red Bull in een slecht daglicht te zetten, dat is gewoon echt oneerlijk. Het laat zien dat dit slechte verliezers zijn."

Boycot

In de nasleep van de rel omtrent de budgetcap volgde in Mexico ook nog een boycot van Sky Sports. Dit omdat pitreporter Ted Kravitz een opmerking maakte over de 2021-titel van Verstappen. Ook de boycot kon op steun van Red Bull rekenen: "We moeten allemaal opletten met wat we zeggen. Dat geldt voor de coureurs en de media. De wijze waarop we het nieuws presenteren kan er normaal of juist slecht uitzien. Ik denkt we een rol kunnen spelen in het minder intens brengen van iets. De sociale media beginnen ook steeds toxischer te worden en ik vond het niet gepast dat ze Max in een slecht daglicht plaatsten."