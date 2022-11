Perez bezocht WK-wedstrijd Mexico op dezelfde dag als de post season test

Sergio Perez kwam afgelopen dinsdag in actie tijdens de post season test op het circuit van Abu Dhabi. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur nam echter maar de halve dag voor zijn rekening en werd later afgelost door zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan stapte daarna direct in het vliegtuig.

Perez vloog namelijk direct door naar Qatar om daar op dezelfde dag het WK-duel van zijn thuisland Mexico bij te wonen. Mexico speelde in het stadion 974 de poulewedstrijd tegen Polen. Perez was daar dus bij aanwezig, zo bleek uit meerdere berichten op sociale media. Voorafgaand de wedstrijd had hij namelijk een ontmoeting met FIFA-secretaris generaal Fatma Samoura.