Verstappen over recordbrekend seizoen: "Zal moeilijk worden om dit jaar te matchen"

Samen met zijn team van Red Bull heeft Max Verstappen een ontzettend goed seizoen ervaren. Gecombineerd wisten ze maar liefst zes Formule 1-records te verbreken en in beide categorieën de titels te behalen. Verstappen meent dat het een zware klus zal zijn om afgelopen seizoen te evenaren, laat staan te overstijgen. Ook heeft de Nederlander bevestigd dat de #1 zal blijven pronken op zijn Red Bull-auto zolang hij de kampioenstitel blijft dragen.

In het tweede achtereenvolgende jaar weet Red Bull-rijder Max Verstappen het rijderskampioenschap te winnen. Na een lastig begin van 2022 reed de Limburger in dertien Grands Prix naar tien overwinningen en twee lagere podiumposities. Hiermee nam Verstappen met zevenmijlslaarzen afstand van concurrent Charles Leclerc, die vooral in de eerste seizoenshelft van 2022 hier en daar een greep leek te kunnen maken naar de eerste plaats.

"Het is een heel speciaal seizoen geweest. Niet alleen voor mij maar ook voor het team. We hebben de constructeurstitel voor het eerst sinds 2013 behaald en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor het gehele team. Het zal heel moeilijk worden om dit jaar te matchen, laat staan overklassen. De mentale instelling zou moeten zijn om elk seizoen beter en beter te worden, maar dat zal niet makkelijk zijn na het jaar dat we gehad hebben. We moeten koesteren hoe 2022 voor ons is verlopen en echt van deze momenten genieten", vertelt Verstappen tegenover internationale media.

Op de vraag of Verstappen met de #1 zal blijven pronken op zijn auto antwoordt de coureur duidelijk: "Ja, ik zal #1 volgend seizoen weer gebruiken. Racenummer 1 is het mooiste nummer die er is voor een racer. Hoe vaak krijg je die kans om in de Formule 1 met dat getal te mogen rijden? Je weet maar nooit. Ik kan altijd teruggaan naar #33 als ik geen wereldkampioen meer ben. Maar zolang ik wereldkampioen ben, zal ik #1 altijd blijven gebruiken", sluit Verstappen af.