Officieel: Ricciardo wordt derde rijder bij Red Bull Racing

Het hing al eventjes in de lucht maar Red Bull Racing heeft het nu officieel bevestigd: Daniel Ricciardo zal in 2023 gaan fungeren als derde rijder. De Australiër reed dit jaar nog voor het team van McLaren maar zijn contract werd na dit seizoen ontbonden. Nu keert hij terug bij het team dat hem opleidde.

Daniel Ricciardo is terug bij zijn Red Bull familie. De Australiër maakte in 2019 de verrassende overstap naar concurrent Renault om vervolgens bij McLaren terecht te komen. Met zijn toenmalig teamgenoot Lando Norris kon Ricciardo prima overweg; op het gebied van racen voelde de achtvoudig Grand Prix-winnaar zich niet geheel thuis. Tegenvallende resultaten teisterden de coureur, waarna hij eerder dit seizoen te horen kreeg dat hij in zijn taken vervangen zou worden door Formule 1-rookie Oscar Piastri. Voor even leek het erop dat Ricciardo voor 2023 werkloos zou zijn, maar met de aankondiging van de coureur als de officiële reserverijder voor het team van Red Bull, is de Australiër weer terug bij zijn thuisbasis.

"De lach zegt genoeg", begint Ricciardo op de website van Red Bull. "Ik ben zeer blij dat ik thuis kan komen naar Oracle Red Bull Racing als derde rijder zijnde. Ik heb al zoveel speciale herinneringen aan mijn tijd hier en het welkomstgebaar van Christian (Horner), Dr. Marko en het gehele team is iets waar ik zeer dankbaar voor ben. Persoonlijk is de mogelijkheid voor mij om bij te kunnen dragen en omgeven te zijn in het beste team in de Formule 1 een grote winst. Tegelijkertijd kan ik de tijd gebruiken om mezelf op te laden en opnieuw te focussen. Ik kan niet wachten om het team te helpen ondersteunen met simulatorwerk, testsessies en commerciële activiteiten. Lets go!"