Pirelli onthult: '30% stijging van inhaalmanoeuvres in 2022'

Baas van bandenleverancier Pirelli Mario Isola deelt de feiten over het 2022-seizoen van de Formule 1. De observatie van menigeen Formule 1-toeschouwer dat er meer in het afgelopen seizoen meer werd ingehaald, is nu onderbouwd dankzij de geleverde statistieken van Pirelli. In vergelijking met 2021 zag de Formule 1 een stijging van maar liefst 30% in het aantal 'echte' inhaalmomenten op de baan.

Met het jaar 2022 ingaand kwam de introductie van een nieuwe generatie Formule 1-bolides. Vooral op aerodynamisch vlak maakte de koningsklasse een flinke stap voorwaarts, althans, dat was de bedoeling. In de voorgaande jaren was er flink wat geklaag van de coureurs te horen over het "glibberen en glijden", ook de term "vuile lucht" ("dirty air") werd vaak gebruikt. De missie van de Formule 1 was dan ook om het elkaar op korte afstand en hoge snelheid te kunnen volgen. Dit gezamenlijke doel lijkt dan nu bevestigd te worden door de aangekondigde statistieken die werden geleverd vanuit de officiële bandenleverancier van de koningsklasse: Pirelli.

"We hebben alleen echte inhaalmoves meegerekend", begint Mario Isola, baas van Pirelli. Het seizoen van 2022 had een totaal van 785 inhaalmanoeuvres, een stijging van maar liefst 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. "Het getal is niet overdreven", meent de Italiaan, hiermee wijzend dat positiewijzigingen door pitstops niet meegerekend zijn. "Ik ben tevreden met de stijging."

Isola meent dat de stijging ook zeker te danken is aan de nieuwe aerodynamische filosofie van de Formule 1-wagens. "Het ligt zeker niet alleen aan de banden, het is het gehele pakket dat goed werkt. Wanneer ze elkaar op korte afstand volgen en minder downforce verliezen doet de banden ten goede omdat ze minder glijden. Wanneer ze minder glijden, worden de banden minder snel te heet."

"Soms konden ze (coureurs in het middenveld) met z’n tweeën of drieën met elkaar vechten, elkaar inhalen en andere manieren proberen om aan elkaar voorbij te komen, dit voor meerdere ronden achter elkaar in plaats van maar bij één bocht. Dat is het grootste verschil dat mij dit jaar op is gevallen in vergelijking met vorig jaar. Dankzij de nieuwe auto’s was dat mogelijk, niet alleen dankzij de banden. Beiden hebben hieraan bijgedragen, dus daar ben ik blij mee", sluit Isola af.