Jos Verstappen ziet Grand Prix van Monaco als kantelpunt

Max Verstappen werd dit seizoen voor het tweede jaar op rij wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verzekerde zich al in Japan van zijn wereldtitel en hij presteerde verder oppermachtig. Zijn vader Jos Verstappen ziet de Grand Prix van Monaco als het sleutelmoment van het jaar.

Verstappen begon op een zeer lastige wijze aan zijn seizoen. De Nederlandse coureur viel immers in twee van de eerste drie Grands Prix uit. Daarna begon hij steeds beter te presteren en sloot hij het jaar afgelopen weekend af met vijftien Grand Prix-zeges, een nieuw record. Verstappen pakte daarnaast ook het record van de meeste punten in één seizoen.

Reactie

Verstappen maakte ook veel indruk op zijn vader Jos. De oud-coureur dacht dat het na de eerste drie races niet meer goed zou komen. Tegenover De Limburger spreekt hij zich uit: "Het kon alle kanten op gaan. Na de eerste drie races dacht ik dat het niet meer goed zou komen. Het team heeft toen snel en goed gereageerd. Het probleem zat hem vooral in het overgewicht van de auto. Toen alles was opgelost, was de auto naar de wensen van Max."

Monaco

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de Grand Prix van Monaco. Er gingen immers geruchten rond dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez daar met opzet was gecrasht in de kwalificatie. Perez schreef een dag later de race op zijn naam en volgens Jos ging er daarna een knop om bij zijn zoon: "Wat daar is gebeurd heeft hem zo enorm getriggerd. Hij dacht toen echt, nu is het klaar."