Horner trots op zijn team: "Max gaf Checo ook nog een goede tow"

Het team van Red Bull Racing kan terugkijken op een zeer sterke kwalificatie in Abu Dhabi. Max Verstappen en Sergio Perez starten vandaag vanaf de eerste startrij. Men hoopt dan ook op een goed resultaat in de race en teambaas Christian Horner is al trots op de uitslag van de kwalificatie.

Verstappen en Perez waren dominant in de kwalificatie. De twee coureurs hielpen elkander en dat resulteerde in een aantal zeer sterke resultaten in de kwalificatie. Het was tevens een fikse opsteker na een roerige week waarin Verstappens teamorder-weigering in Brazilië nog stevig nadreunde. De eerste en de tweede plaats in de kwalificatie kwamen dan ook als geroepen.

Geweldig

Teambaas Christian Horner was zeer blij met het resultaat van zijn coureurs. De Brit heeft zeer veel vertrouwen in de race en sprak zich uit bij de internationale media: "Het was een geweldige kwalificatie van het team! Dit is onze eerste eerste startrij van het jaar en ook de eerste sinds 2018. We zijn ontzettend blij met deze performance en het geeft ons de mogelijkheid om ons succesvolste seizoen uit de geschiedenis op een mooie wijze af te sluiten."

Tow

De samenwerking tussen Verstappen en Perez was tevens iets wat voor veel vreugde bij Horner zorgde. De Britse teambaas zag dat Verstappen zijn teamgenoot voorzag van een zeer nuttige tow. Horner: "Die pole behaalde hij door een echt prachtige ronde te rijden. Hij gaf Checo ook nog eens een goede tow. Daardoor wist hij die tweede plaats uiteindelijk ook veilig te stellen hier."