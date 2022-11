Wolff wil Schumacher een kans geven

Deze week werd duidelijk dat Mick Schumacher aankomend seizoen zonder zitje zit. De Duitse coureur kreeg geen nieuw contract bij het team van Haas en hij kan opzoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de komst van Mick naar zijn team wel zitten.

Schumachers contract bij de opleidingsploeg van het team van Ferrari loopt na dit seizoen ook af. Zonder de contracten van Haas en Ferrari staat Schumacher dus langs de zijlijn. Bij Haas wordt hij vervangen door Nico Hülkenberg en een reserverol bij het Duitse team is vrijwel uitgesloten. Toch liggen er wel een aantal andere mogelijke reserverollen op de loer.

Familie

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou de jonge Duitser namelijk wel zien zitten. Wolff is fan van Schumacher en hij sluit dan ook niet uit dat hij ergens voor hem een plekje wil zoeken binnen de Mercedes-familie. Wolff spreekt zich uit tegenover de Duitse tak van Sky Sports: "De familie Schumacher is nauw verbonden met Mercedes. David rijdt voor Mercedes in de DTM. Ralf reed voor Mercedes en Michael ook. Daarnaast is Mick ook een Duitser."

Wolff hint ook op een mogelijke plek bij het team van Williams. De Britse renstal rijdt met Mercedes-krachtbronnen. Alhoewel men hun oog heeft laten vallen op Logan Sargeant, denkt Wolff dat er mogelijkheden zijn: "Hij past goed bij het merk van de ster. Ik denk dat hij een plekje verdient in de Formule 1. We moeten kijken of we iets kunnen doen. Zijn prioriteit ligt bij een zitje. Dat is nog niet gebeurd maar volgens mij is er nog één stoeltje vrij."