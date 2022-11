Perez kijkt terug op solide dag: "Auto was goed vandaag"

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit nam Sergio Perez deel aan allebei de vrije trainingen. De Mexicaanse coureur noteerde de vierde en de vijfde tijd, hij was na afloop dan ook gematigd tevreden over de eerste dag.

Perez moest op de vrijdag in Abu Dhabi veel werk voor zijn rekening nemen. In de eerste vrije training moest Perez' teamgenoot Max Verstappen immers zijn auto afstaan aan rookie Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander was in de training slechts een fractie langzamer dan Perez, de Mexicaan maakt zich echter nergens druk om.

Na afloop van de twee vrije trainingen was Perez dan ook een tevreden man. De Mexicaan keek terug op een solide dag en sprak zich uit in een persbericht van Red Bull: "De auto was vandaag goed. Het waren twee heel erg interessante sessies. De ochtend en de middag waren heel erg verschillend. In de ochtend was het best lastig met de temperaturen en dat betekende dat we in de middag echt moesten opletten. Die sessie was immers het meest representatief voor het weekend."