Verstappen ontvangt Fastest Lap Award in Abu Dhabi

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlander verbrak dit jaar meerdere records en kroonde zich al in Japan tot wereldkampioen. Verstappen mocht voordat hij een meter had gereden al zijn eerste prijs van het weekend in ontvangst nemen in Abu Dhabi.

Verstappen nam namelijk de Fastest Lap Award in ontvangst. De Nederlander kreeg de prijs van sponsor DHL voor het feit dat hij de meeste snelste rondes van het jaar op zijn naam heeft staan. Verstappen kan dus ook op dat gebied terugkijken op een sterk jaar. Zijn team Red Bull werd overigens beloond met de prijs voor de snelste pitstop van het jaar.