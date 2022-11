Hamilton initieert afscheidsdiner voor Vettel

Sebastian Vettel neemt dit weekend afscheid van de Formule 1. De Duitse coureur is geliefd onder fans, teams en ook coureurs. Op sociale media gingen dan ook foto's rond van alle coureurs die aanwezig waren op een afscheidsdiner van Vettel aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi.

GPDA-voorzitter Alexander Wurz deelt meer informatie over het diner over de sociale media. De Oostenrijker dankt alle coureurs voor hun aanwezigheid op het afscheidsdiner van Vettel. Wurz meldt eveneens dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton de organisator is van het diner. Meerdere coureurs delen eveneens de foto's van het diner en van de groepsfoto.

Thanks @LewisHamilton to initiate, and thanks all GPDA members to turn up to show respect to one of the greatest, to one of our directors, and ultimately to our sport (which Sebastian Vettel loves so much). too bad it was a great evening as well ! #GPDA pic.twitter.com/E1oLSCTSxH