Perez ontkent opzettelijke crash: "Mensen maken nou eenmaal fouten"

Het team van Red Bull Racing heeft een week vol speculatie achter de rug. Na de teamorder-weigering van Max Verstappen in Brazilië ontstond er veel ophef. Er gingen geruchten rond dat Verstappen de teamorder weigerde omdat Sergio Perez in Monaco opzettelijk was gecrasht, hij ontkent dit echter.

Verstappen kreeg in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix de vraag of hij Perez erlangs wilde laten. De Nederlander weigerde en gaf aan dat hij hiervoor zo zijn redenen had. Al snel werd er gespeculeerd over die redenen. Een verhaal dat veelvuldig rondging was dat Perez in de kwalificatie in Monaco opzettelijk was gecrasht. Perez zou dit zelfs hebben opgebiecht binnen het team.

Mensen maken fouten

In Abu Dhabi geeft Perez echter aan dat deze verhalen onzin zijn. De Mexicaan kan zich niet vinden in de speculatie geeft tegenover de internationale media aan wat hij ervan vindt: "Iedereen maakt fouten in Monaco, maar dat doen we ook op andere circuits in de kwalificatie. Het is niet alsof het met opzet gebeurde. Ik probeer gewoon meer rondetijd te vinden. Je kan mijn hele rondje bekijken en dat zie je dat ik al bijna in de eerste bocht crash. Ik gaf alles want het was de laatste run. Mensen maken nou eenmaal fouten."

Speculatie

Ook de verhalen dat Perez zijn opzettelijke crash zou hebben opgebiecht aan de kopstukken van Red Bull Racing zijn volgens hem pure onzin. Perez was daar ook nogal duidelijk over: "Dat ik een opzettelijke crash zo hebben toegegeven aan Christian Horner en Helmut Marko, dat is gewoon speculatie in de media. Dat zijn gewoon mensen die geruchten de wereld in proberen te brengen."