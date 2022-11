Verstappen hekelt haatreacties: "Je mag niet aan mijn familie komen"

Max Verstappen kreeg na afloop van de Braziliaanse Grand Prix veel over zich heen. De Nederlander weigerde in Sao Paulo een teamorder uit te voeren en dat leidde tot veel speculatie en consternatie. Verstappen zelf was niet geheel tevreden met alles wat erover werd geschreven en met de reacties op de sociale media.

Verstappen weigerde in Brazilië zijn teamgenoot Sergio Perez erlangs te laten. Hij kreeg het verzoek om de Mexicaan te laten passeren in de slotfase van de Grand Prix. Na afloop van de race barstte er een kleine rel los en werd en veel gespeculeerd over de weigering van Verstappen. Red Bull Racing kwam gisteren met een statement waarin ze zelf het boetekleed aantrokken.

Media

Verstappen zelf was niet blij met alle speculatie en reacties op de sociale media. Tijdens de mediadag in Abu Dhabi haalde hij tegenover de internationale media stevig uit: "Na de race zag ik er enorm slecht uit in de media. Ze hadden echter het volledige beeld niet. Als ze mij dan zo neerzetten, dan is dat echt belachelijk. Ze weten niet hoe ik binnen het team werk en wat het team van mij waardeert. Alle dingen die ik heb gezien, die waren best walgelijk."

Sociale media

Ook op de sociale media ging het los en dit was al helemaal tegen het zere been van de Nederlandse coureur. Hij is fel: "Dan wordt mijn familie aangevallen. Mijn zus, mijn vriendin, mijn vader en en mijn moeder. Het gaat veel te ver, zeker als je de feiten niet hebt. Dat moet echt stoppen. Als je met mij een probleem hebt, dan is dat prima. Je gaat echter niet achter mijn familie aan. Het is onacceptabel. Als je eigen zusje je laat weten dat het teveel wordt en dat er iets gedaan moet worden, dan zegt dat genoeg. Het raakt mij dan want je mag niet aan mijn familie komen."