Russell 20ste Britse Grand Prix-winnaar uit F1-geschiedenis

George Russell won afgelopen weekend in Brazilië zijn eerste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De Britse Mercedes-coureur was zeer blij en reageerde vol emotie na afloop van zijn eerste zege. Tevens schreef Russell ook Britse Formule 1-geschiedenis door een bijzondere mijlpaal te noteren.

Russell was met zijn Braziliaanse overwinning namelijk de 20ste Britse coureur met een zege in de koningsklasse van de autosport. Russell treedt hiermee in de voetsporen van bekende landgenoten zoals Nigel Mansell, James Hunt, Stirling Moss en Graham Hill. Russell treedt eveneens in de voetsporen van zijn teamgenoot zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.