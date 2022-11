'Binotto ontslagen als teambaas Ferrari, Vasseur neemt stokje over'

Huidig Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal in zijn taken worden vervangen door collega en teambaas van Alfa-Romeo Frédéric Vasseur. Althans, dat wordt er gefluisterd in de wandelgangen van de Formule 1 paddock. Italiaanse bronnen melden dat Vasseur vanaf januari volgend jaar teambaas zal zijn van het Italiaanse Formule 1 team. Het gerucht kan worden toegevoegd aan de stapel kritiek die Binotto eerder dit jaar (en voorgaande jaren) al heeft ontvangen en is ogenschijnlijk een teken aan de wand dat de Ferrari-top veranderingen wil doorvoeren aan haar Formule 1 team.

Volgens het Italiaanse nieuwsplatform Gazzetta Dello Sport zal Alfa Romeo-voorman Frédéric Vasseur de plaats innemen van huidig teammanager van Ferrari Mattio Binotto. Naar verluidt heeft Ferrari-president John Elkann in een belangrijke vergadering de beslissing gemaakt om grote veranderingen te maken in de leiding van het Formule 1 team. Het ontslag van Binotto zou per januari 2023 ingaan, wat betekent dat de Ferrari-ingenieur van oorsprong bij de Grand Prix van Abu Dhabi voor het laatst zijn taken als teambaas van Ferrari zal verrichten.

Vanaf het Formule 1-seizoen van 2019 kwam Binotto aan de leiding van het team. Sindsdien heeft het trotse Italiaanse team de weg richting de F1-top langzaam teruggevonden, met als hoogtepunt van de afgelopen jaren de uitstekende start in de eerste seizoenshelft van 2022. Ferrari stond met haar coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz op meerdere punten in het seizoen aan de leiding van het rijders- en constructeurskampioenschap, maar dankzij fouten op het rijders, maar vooral strategisch en communicatief vlak viel het team van "het stijgende paard" richting de zomerstop achteruit.

Fouten en miscommunicatie in de Ferrari-garages zorgden ervoor dat het team van dat Red Bull na een lastig eerste seizoenshelft uiteindelijk met gemak de rijders- en constructeurskampioenschapen mee naar huis kon nemen. Momenten van frustratie en ongemak bij de coureurs van het Italiaanse team lieten zien dat het Italiaanse team ogenschijnlijk op haar benen wankelde. Met de beslissing om Vasseur op de positie van Binotto te plaatsen heeft de top van Ferrari de hoop dat het team het ultieme succes weer terug kan vinden, aldus Gazzetto Dello Sport.