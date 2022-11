Hamilton duidelijk over Verstappen-clash: "Je weet hoe het gaat met Max"

Lewis Hamilton kende een zeer spectaculaire editie van de Braziliaanse Grand Prix. De Britse zevenvoudig wereldkampioen raakte Max Verstappen na de eerste herstart, wonder boven wonder kon hij door en kwam hij als tweede over de lijn. Na afloop toonde de Braziliaanse ereburger zijn respect naar racewinnaar George Russell.

Hamiltons teamgenoot Russell greep op het circuit van Interlagos zijn eerste zege uit zijn loopbaan. Hamilton zette de Brit in de slotfase nog stevig onder druk maar Russell gaf geen kik. Het was dan ook een aanleiding voor een klein feestje bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zijn sportieve kant.

Felicitaties

Nadat hij zijn teamgenoot feliciteerde met zijn eerste zege mocht Hamilton zich melden bij de microfoon van interviewer van dienst Felipe Massa. Hamilton bedankte daar eerst de aanwezige fans: "Ik wil nu eerst George feliciteren met zijn eerste zege. Wat reed hij vandaag geweldig. Hij deed het fantastisch in de sprint en hij verdient dit volledig. Ik ben heel erg trots op mijn team, ik ben trots op iedereen hier en op de fabriek."

Verstappen

Vanzelfsprekend werd Hamilton ook nog gevraagd naar het gevoelige moment met Verstappen in de openingsfase van de race. Na de Safety Car raakte de twee elkaar in de eerste bocht. Verstappens auto raakte beschadigd en de Nederlander werd dan ook bestraft. Hamilton wilde er na afloop niet al te veel worden aan vuil maken: "Je weet hoe het gaat met Max, dus.."