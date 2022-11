Russell emotioneel na eerste zege: "Geweldig gevoel!"

George Russell greep vandaag zijn eerste Grand Prix-zege uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De Britse Mercedes-coureur reed een ijzersterke race en zijn eerste zege kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Na afloop was hij geëmotioneerd en dolblij met zijn eerste zege, waarschijnlijk ook niet zijn laatste.

Russell oogde gisteren al snel in de sprint op het circuit van Interlagos. De Brit passeerde toen Max Verstappen en greep zijn allereerste sprintzege. Een zege in de sprint is echter geen echte zege en Russell wist dat. In de race had hij alles onder controle en hield hij zijn hoofdkoel bij de twee Safety Car-herstarts.

Geweldig gevoel

Na afloop van de race stond Russell met natte ogen op het podium. Even daarvoor verscheen hij met eveneens natte ogen voor de microfoon van interviewer van dienst Felipe Massa. Russell was dolblij: "Wat een geweldig gevoel! Ik wit het hele team bedanken, ze hebben dit mogelijk gemaakt. Het was een emotionele rollercoaster dit jaar en dit was een enorm zware race, Lewis was ook zo snel!"

Slotfase

Russells teamgenoot Lewis Hamilton kwam in de slotfase nog heel erg dichtbij maar Russell hield het hoofdkoel. De Brit geeft na afloop toe dat hij het best spannend vond: "Toen ik die Safety Car zag dacht ik: 'Jezus, dit wordt een heel erg lastige slotfase.' Hij zette de druk er vol op. Ik ben dus blij dat ik naar huis kan gaan met de zege. Ik ben echt sprakeloos, tijdens de outlap kwamen alle herinneringen uit mijn karttijd terug."