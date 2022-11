Verstappen houdt hoofd koel: "Schade of niet, ik was toch wel vierde geworden"

Max Verstappen leek vandaag de grote favoriet te zijn voor de zege in de sprint op het circuit van Interlagos. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur greep na een aantal rondjes de leiding maar werd daarna ingehaald door George Russell. Na een touché met Carlos Sainz werd hij vierde.

Verstappen reed de sprint als een van de weinigen op de mediums. De Nederlander leek daar in de openingsfase geen hinder van te ondervinden aangezien hij vrij snel polesitter Kevin Magnussen kon passeren. Daarna werd Verstappen echter ingehaald door Russell en viel hij na een touché in bocht één terug naar de vierde plaats. Sainz en Lewis Hamilton passeerden hem nog.

Banden

Na afloop van de sprint was Verstappen kalm zoals altijd. De Nederlandse Red Bull-coureur gaf na afloop van de sessie tekst en uitleg bij Viaplay: "Misschien waren de mediums niet de juiste keuze maar ik denk dat we zo op de softs ook niet hadden gehouden. Op een of andere manier gingen we heel erg door onze banden heen, we hadden totaal geen grip. Op het begin zijn de banden nog redelijk nieuw, als je een beetje problemen hebt valt het nog wel mee. Hoe langer je doorgaat, hoe meer grip je verliest."

Sainz

Verstappen maakte zich na afloop niet zo druk over de touché met Sainz. De achterband van de Spanjaard raakte de voorvleugel in bocht 1. Het incident kostte hem wel zijn wing end plat van zijn voorvleugel maar Verstappen bleef er rustig over: "Hij maakte het commitment voor de binnenkant, wat prima is. Ik had hem toch niet gehouden. Schade of geen schade, ik was uiteindelijk toch wel vierde geworden."