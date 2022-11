'Ricciardo wordt reservecoureur bij Red Bull Racing'

Daniel Ricciardo heeft voor 2023 nog geen stoeltje gevonden. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij het team van McLaren en zal volgend seizoen niet op de grid staan. Het heeft er alle schijn van dat Ricciardo aankomend seizoen als reservecoureur zal gaan fungeren bij het team van Red Bull Racing.

Ricciardo is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van McLaren. De Australiër beschikte nog over een doorlopend contract bij McLaren maar vlak voor de Belgische Grand Prix werd bekend gemaakt dat zijn contract na dit seizoen zou worden ontbonden. Ricciardo ging op zoek naar een nieuwe werkgever maar al snel werd duidelijk dat een racezitje heel erg moeilijk zou gaan worden.

Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Ricciardo gaat vertrekken naar zijn voormalige werkgever Red Bull Racing. Volgens de Braziliaanse sportzender Esporte Na Band zal Ricciardo spoedig een contract gaan tekenen voor een rol als reservecoureur. Ricciardo was in het verleden een van de grootste talenten uit de Red Bull-stal. Hij reed van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull. Daarna vertrok hij naar het team van Renault en sinds vorig seizoen reed hij voor het team van McLaren.