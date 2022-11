Red Bull-kopstuk ziet Verstappen juist als technisch zeer sterk

Eerder deze week ontstond er redelijk wat consternatie vanwege een aantal uitspraken van een vooraanstaande medewerker van het team van Red Bull Racing. Er werd namelijk gesteld dat Max Verstappen op technische gebied nog wat zwak is. Paul Monaghan heeft echter een compleet andere mening en ziet juist dat Verstappen op dit gebied heel sterk is.

Guillaume Rocquelin sprak zich eerder deze week uit in een Franse podcast. Rocquelin stelde dat Verstappen op het technische gebied nog wat te kort kwam. Hij stelde dat Verstappen nog ver achter ligt vergeleken met voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel, Rocquelin werkte jarenlang samen met de Duitse viervoudig wereldkampioen.

Jong mannetje

Volgens Red Bulls Chief Engineer Paul Monaghan liggen de zaakjes iets anders. Monaghan liet tijdens de teambazenpersconferentie op zaterdag weten dat Rocquelin verkeerd werd geciteerd. De Chief Engineer heeft duidelijk een andere mening: "Als jong mannetje heeft hij hier onder leiding van zijn vader ontzettend veel werk ingestoken. Je kan dat nu goed zien. Hij weet waar hij het over heeft als het om de auto gaat. Hij weet goed wat hij wil. Zijn engineers weten hem een auto te geven die goed in balans is en dan ook makkelijk te besturen is."

Banden

Monaghan ziet dat Verstappen technisch dus juist zeer sterk is. De Chief Engineer denkt dat Verstappen ook op een ander belangrijk punt zeer sterk weet te presteren. Hij legt het uit: "Max kan daarnaast ook heel goed omgaan met de banden en hij houdt de situatie altijd onder controle. Hij heeft bizarre resultaten neergezet in zijn seizoenen bij ons. Hij zou dat niet hebben kunnen den als hij geen exceptionele coureur was."