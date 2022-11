Verbeterpunten voor Verstappen: "Max is zwak op technisch gebied "

Max Verstappen maakt al geruime tijd veel indruk in de Formule 1. De Nederlander pakte dit seizoen zijn tweede wereldtitel en verbrak meerdere records. Toch zijn er ook nog verbeterpunten voor Verstappen, voormalig Red Bull-kopstuk Guillaume Rocquelin vindt Verstappen zwakjes op het technische gebied.

Verstappen maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel en finisht vrijwel in elke race op het podium. Anderhalve week geleden in Mexico verbrak hij tevens het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. In Mexico won hij zijn veertiende Grand Prix van het seizoen en ontving hij wederom veel complimenten.

Vettel

Toch denkt Red Bulls voormalig Head of Engineering Guillaume Rocquelin dat Verstappen nog het een en ander kan verbeteren. In de Franse Eurosport-podcast Les Vous du Volant spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Sebastian Vettel een completerende coureur was toen hij arriveerde bij ons. Op het professionele en technische gebied kwam hij van de Schumacher-school. Ik denk dat Max meer natuurlijk talent heeft, dat vertrouwde hij het meeste op. Sebastian was completer. Max is altijd een leider geweest. Hij heeft veel zelfvertrouwen en weet wat hij wil."

Zwak

Rocquelin, tegenwoordig werkzaam bij het Red Bull Junior Team, heeft echter wel een belangrijk puntje van kritiek op Verstappen. "Laat ik eerlijk zijn, Max is zwak op technisch gebied vergeleken met andere coureurs waarmee ik heb gewerkt. Ik denk dat hij daar nog steeds veel progressie kan boeken. Hij is een leider met zijn houding, met zijn resultaten. Ik denk dat hij op technisch gebied en bij de ontwikkeling van de auto nog veel kan verbeteren."