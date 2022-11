Steiner komt voor Abu Dhabi met meer nieuws over tweede Haas-stoeltje

Het team van Haas is momenteel nog het enige team dat de line-up voor 2023 nog niet bekend heeft gemaakt. Kevin Magnussen beschikt over een langdurig contract, zijn teamgenoot voor volgend seizoen is nog onbekend. Teambaas Günther Steiner geeft aan dat er snel meer duidelijkheid komt.

Tweede coureur Mick Schumacher beschikt over een aflopend contract en de Duitser is momenteel niet bepaald bezig met een zeer sterk seizoen. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of Schumacher wel een nieuw contract gaat krijgen, er liggen ook nog andere kapers op de kust. Naast Schumacher maakt namelijk ook nog Nico Hülkenberg kans op het tweede Haas-stoeltje.

Haas-teambaas verwacht snel met meer duidelijkheid te komen over de tweede coureur voor het aankomende seizoen. Steiner geeft zelfs aan dat er voor de seizoensfinale van aankomende week meer duidelijkheid is. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Hopelijk kunnen we volgende week iets gaan onthullen, wat we ook mogen gaan doen! Het is wel mijn persoonlijke doel maar ik ga het nu niet beloven."