Verstappen kijkt uit naar racen op historisch Interlagos: "Houd ik van"

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar zijn vijftiende Grand Prix-zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kijkt uit naar het weekend op het circuit van Interlagos. Tevens wil hij er met zijn team voor zorgen dat teammaat Sergio Perez de tweede plaats in het wereldkampioenschap kan claimen.

Verstappen krijgt in Brazilië de kans om zijn derde sprintzege van het seizoen te pakken. Eerder wist de regerend wereldkampioen ook al te winnen in de sprints op Imola en de Red Bull Ring. Hij zal dus alles op alles gaan zetten om Sao Paulo te verlaten met een zo goed mogelijk resultaat. Hij steekt die ambitie ook niet onder stoelen of banken.

Verstappen is dol op het circuit van Interlagos en kijkt tevens uit naar de cultuur van het land. In het land van zijn schoonfamilie wil hij presteren en spreekt hij zich uit bij Verstappen.com: "Het is altijd fijn om weer in Brazilië te zijn. Het is hier prachtig en het land heeft een rijke cultuur. Interlagos is een kort circuit, met alle hoogteverschillen en kombochten is het een gave baan om te rijden. Het is ook een circuit met historie, daar houd ik van."

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur weet dat hij veel concentratie nodig heeft in dit weekend. Aangezien er weer wordt gewerkt met een sprintformat is er maar één training voor de kwalificatie: "Er is een sprintrace dit weekend en dat betekent dat we maar kort kunnen trainen. Dat maakt het altijd lastig om de auto te kunnen afstellen en perfect te kunnen krijgen in beperkte tijd. Als team willen we als eerste en tweede eindigen in het wereldkampioenschap. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat Checo voor Charles blijft."