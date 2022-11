Fittipaldi steunt woorden Alonso over waarde van wereldtitels

Tijdens het Mexicaanse Grand Prix-weekend ontstond er een kleine rol door een aantal uitspraken van Fernando Alonso. De Spanjaard sprak zich uit over de waarde van de titels van Max Verstappen en Lewis Hamiton. Emerson Fittipaldi is het eigenlijk wel eens met de uitspraken van Alonso.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso sprak zich tegenover de Telegraaf uit over de waarde van de wereldtitels van onder andere Verstappen en Hamilton. De Spanjaard gaf aan dat een wereldkampioenschap misschien minder waard is als er weinig tegenstand was in de strijd om de titel. Hiermee hintte hij op een mindere waarde van de titels van Hamilton, de Brit nam het immers meestal enkel op tegen zijn teamgenoten.

Lastig

Alonso zwakte zijn uitspraken al snel af en de 'rel' leek weer ten einde te zijn gekomen. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi reageert er nu echter op bij VegasInsider: "Het is heel erg lastig om dit te analyseren. Maar het punt dat Fernando maakte klopt omdat het veld enorm competitief is. Veel meer dan toen Lewis zijn titels won, hij streed toen met zijn teamgenoot. Nu strijdt Max tegen andere mensen. Als je erover nadenkt, dan heeft Fernando gelijk."

Niveau

Fittipaldi ziet slechts een klein verschil tussen de koplopers. De Braziliaan ziet dat dan ook als een verklaring van de uitspraken van Alonso: "Het niveau, het gat tussen de vijf snelste auto's is in elke kwalificatie nu heel erg klein. Het ligt nu allemaal veel dichter bij elkaar dan bij Lewis en Nico of Lewis en Valtteri. Ze waren toen superieur. Nu ligt alles dichter bij elkaar, dat vind ik wel leuk."