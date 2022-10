Alonso sneert naar Hamilton en Schumi: "Alleen moeten vechten met teamgenoot"

Fernando Alonso beweert dat wereldtitels minder waard zijn als je alleen vecht tegen je teamgenoot. De Alpine-coureur wil daarmee niet zeggen dat Lewis Hamilton, Michael Schumacher of een Max Verstappen geen waardige kampioenen zijn.

In 2021 won Max Verstappen op het nippertje zijn eerste wk-titel. Een wereld van verschil met 2022. “Vorig seizoen was het anders", begon Alonso tegen De Telegraaf. "Ik denk dat hij uiteindelijk beter presteerde dan Lewis en daarom denk ik dat hij een waardige kampioen is."

Ook heeft de Spanjaard veel bewondering voor zijn oude teamgenoot Hamilton, maar had wel vraagtekens bij zijn kampioenschappen in de dominante Mercedes. "Ik heb ook veel respect voor Lewis. Het is echter anders wanneer je zeven wereldtitels wint wanneer je alleen hebt moeten vechten met je teamgenoot."

Hij vervolgt zijn betoog: "Dan denk ik dat een kampioenschap minder waard is dan wanneer je minder titels hebt en tegen andere coureurs hebt gestreden met gelijkwaardige of zelfs beter materiaal."

Alonso heeft maar twee titels op zijn palmares, maar heeft wel veel voldoening voor zijn prestaties. "In 2005 en 2006 ben ik zelf het jaar goed begonnen en heb ik een voorsprong kunnen opbouwen. Dan hadden anderen misschien een betere auto gehad, maar dat gat kon ik overbruggen."

"Ik heb nooit met mijn teamgenoot hoeven vechten om die titels te winnen. Ik heb Max ook niet zien vechten met [Sergio] Perez of [Alex] Albon om races te winnen."

"Vooral Schumacher vocht met zijn teamgenoot om vijf keer op rij kampioen te worden en Hamilton vocht met Rosberg en Bottas. Dat is anders, denk ik."