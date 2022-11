Marko verwacht concurrentie van Hamilton in 2023

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een uiterst sterk seizoen. Max Verstappen prolongeerde zijn wereldtitel al in Japan en in Austin werd Red Bull constructeurskampioen. Voor het aankomende seizoen ziet Helmut Marko al de eerste concurrenten ontstaan, hij kijkt vooral naar Mercedes.

Red Bull duelleerde dit seizoen veelvuldig met het team van Ferrari. Het Italiaanse team kampte echter veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen, ook maakte men veel tactische fouten. Red Bull was op de baan ook veel sneller dan Ferrari en dat betaalde zich uit in een karrevracht aan zeges. Verstappen won 14 Grands Prix en zijn teamgenoot Sergio Perez schreef er drie op zijn naam.

Leclerc

Red Bull-adviseur Helmut Marko keek dit seizoen in eerste instantie naar Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij was vooral in de beginfase van het seizoen zeer snel, daarna kwam de klad erin. De Monegask kon nooit voor echt gevaar zorgen en Marko is er dan ook nogal duidelijk over in gesprek met het Duitse ntv:"Leclerc was enorm sterk in de kwalificatie. Hij was echter teveel geneigd om veel fouten te maken."

Mercedes

Voor 2023 kijkt Marko dan ook niet naar Leclerc als grote rivaal. De Oostenrijkse adviseur kijkt naar voormalig aartsrivaal Mercedes: "Ik denk dat Lewis Hamilton een grotere uitdager gaat vormen voor 2023. Hij heeft een duidelijk voordeel met zijn ervaring. Hij kan zichzelf heel erg goed motiveren en ik weet zeker dat Mercedes volgend seizoen met een veel betere auto voor de dag zal komen."