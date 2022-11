Perez kiest voor speciale Black Panther-helm in Brazilië

Aankomend weekend staat de Braziliaanse Grand Prix op Interlagos op het programma. Het land is populair onder de coureurs en met enige regelmaat rijdt men er dan ook met een speciaal helmontwerp. Ook Red Bull Racing-coureur Sergio Perez rijdt dit weekend met een nogal opvallend hoofddeksel.

Perez rijdt namelijk niet rond met een helm gebaseerd op de kleuren van de Braziliaanse vlag. De Mexicaan kiest dit weekend namelijk voor een helm gebaseerd op een nieuwe film. De helm van Perez is dit weekend grijs van kleur en is een ode aan de nieuwe Black Panther-helm van Marvel. Perez onthulde de helm bij een filmpresentatie en rijdt dit weekend dan ook met de helm.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra 💪 #wakandaporsiempre #BrazilGP



My helmet for the next race, your thoughts?



Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv