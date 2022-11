Hamilton tot Braziliaans ereburger benoemd tijdens speciale ceremonie

Lewis Hamilton heeft aan de vooravond van de Braziliaanse Grand Prix een bijzondere onderscheiding ontvangen. De Britse Mercedes-coureur ontving gisteren namelijk het Braziliaanse ereburgerschap. Tijdens een speciale ceremonie in het Nationaal Congres ontving de Britse zevenvoudig wereldkampioen zijn al eerder aangekondigde onderscheidingen.

In juni van dit jaar werd bekend dat Hamilton zich ereburger van Brazilië mocht noemen. Het Braziliaanse parlement stemde toen in met het voorstel van congreslid André Figueiredo om Hamilton tot ereburger uit te roepen. In juni werd duidelijk dat men een datum moest vinden voor de officiële ceremonie, deze vond gisteren dus plaats in het Nationaal Congres.

Hamilton heeft een speciale band met Brazilië. De Brit is zeer populair in het land van zijn grote idool Ayrton Senna. Vorig seizoen won Hamilton de Braziliaanse Grand Prix na een hels duel met Max Verstappen. Hamilton vierde zijn zege met een Braziliaanse vlag terwijl het publiek hem toejuichte. Ook in het Nationaal Congres werd hij luidkeels onthaald door de aanwezigen.