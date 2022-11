Szafnauer over prestatieontwikkelingen Alpine: “Bewust voor gekozen”

Nog maar twee races zijn er resterend in het Formule 1-seizoen van 2022. Vooralsnog heeft Alpine het voordeel ten opzichte van concurrent McLaren in de strijd om de vierde plek in het constructeurskampioenschap: Alpine staat zeven punten los en de auto is in de tweede seizoenshelft over het algemeen competitiever dan de McLaren. Toch zouden problemen betreft de betrouwbaarheid van de auto het team van Alpine parten kunnen spelen. Diens teambaas Otmar Szafnauer geeft aan dat ze ervoor gekozen hebben om de performance van de motor te pushen, in het achterhoofd wetende dat dit betrouwbaarheidsproblemen zou kunnen opleveren.

Bij de Grand Prix van Mexico stond Alpine-coureur Fernando Alonso er goed voor. De Spanjaard had mede dankzij een goede strategie een goede zondag, totdat er langzaam maar zeker problemen naar boven kwamen drijven. De tweevoudig wereldkampioen bleef volhouden, maar viel richting de zestigste raceronde op het Autodrómo Hermanos Rodriguez meer en meer in snelheid terug. In ronde vijfenzestig werd het hoogtepunt bereikt: Alonso was genoodzaakt om zijn Alpine-bolide bij de run-off van bocht één te parkeren. Terwijl er rook uit de achterkant van de Alpine kwam, was Alonso niet tevreden en uitte de coureur zijn frustratie over de boordradio.

Een magere zeven punten scheelt het tussen Alpine en McLaren. Uit berekeningen met de term in het achterhoofd “wat als” heeft Alpine vanwege uitvalbeurten in 2022 zo’n zeventig punten misgelopen. Teamleider Otmar Szafnauer geeft in gesprek met Speedcafe aan dat het team voor ogen heeft waar ze de focus als eerst op leggen. “We hebben een bewuste beslissing gemaakt om de performance te vergroten en de problemen op te lossen wanneer ze komen. De FIA laat ons (F1-constructeurs) toe om wel te werken aan de betrouwbaarheid van de auto”, zegt Szafnauer, hiermee doelend op de ontwikkelingsstop van de motoren tot 2026. “We mogen de motoren niet meer in prestatie verbeteren, maar wel de betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld in de winter. Strategisch was dit de juiste keuze”, sluit Szafnauer vertrouwend af.