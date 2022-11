Russell vertrouwt op nieuwe Mercedes-filosofie voor 2023

Het team van Mercedes is bezig met een teleurstellend seizoen. De Duitse renstal is de constructeurstitel verloren en men heeft de focus inmiddels verlegd naar het aankomende seizoen. George Russell heeft er vertrouwen in dat men volgend jaar weer kan mee doen voor de zeges, hij spreekt zelfs van een nieuwe filosofie.

Mercedes had dit seizoen veel moeite met de nieuwe technische reglementen. De Duitse renstal introduceerde een concept waarbij de auto eigenlijk geen sidepods heeft. Mercedes kon de vruchten niet plukken van dit concept, tevens had men veel last van porpoising in de beginfase van het seizoen. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton konden nooit echt een vuist vormen tegenover de concurrentie.

Filosofie

Russell vertrouwt erop dat men aankomend seizoen veel beter voor de dag kan komen. De Brit ziet dat er achter de schermen van alles gebeurt. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "We hebben een filosofie die we gaan implementeren in de ontwikkeling van de auto. Ik ben er vrij zeker van dat dit de juiste filosofie is. Het betekent echter niet dat we direct alles gaan binnenslepen. We hebben een doel en dat is heel positief."

Vertrouwen

Russell en Mercedes willen vanzelfsprekend weer de degens kruisen met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Russell is duidelijk: "We zijn aan het jagen en we hebben een heel duidelijk doel. Kunnen we dat doel binnenhalen? Ik heb er in ieder geval vertrouwen in. We weten niet wat de andere teams in de winter vinden maar ik vertrouw erop dat we een completere auto hebben in 2023."