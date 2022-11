Steiner vindt straf Red Bull aan de laffe kant: ''Het doet ze geen pijn''

Red Bull Racing kreeg een boete van zeven miljoen dollar en een reductie op ontwikkeling in de windtunnel. Haas F1-teamchef Guenther Steiner vindt de straf maar wat aan de laffe kant en had gehoopt dat de Oostenrijkse wereldkampioen harder was gestraft.

''Zeven miljoen dollar is veel geld, maar het doet ze geen pijn'', zegt Steiner tegen RTL. De Italiaanse teambaas doelt daarmee op de boete niet afgaat van de budgetcap.

Hij vervolgt: "Als de FIA had gezegd dat ze volgend jaar vijf miljoen dollar minder zouden kunnen uitgeven dan de rest van de teams, dan zou een sanctie de ontwikkeling van de auto echt hebben geschaad."

''Omdat de boete niet hoeft te worden verwerkt in of in mindering wordt gebracht op hun budget, betekent dit dat Red Bull nog steeds hetzelfde kan uitgeven als iedereen'', concludeert Steiner.



De teambaas denkt dat de performance van Red Bull in 2023 er niet onder zal lijden. "Er zijn dan mogelijkheden om aan iets anders te blijven werken. De ontwikkeling staat niet stil. Het is gewoon verplaatst naar een ander deel van de auto. Je kunt bijvoorbeeld aan het gewicht werken'', gaf Steiner als voorbeeld. ''Er is zoveel mogelijk met dat geld.''