Horner eist onderzoek naar lek budgetcap-rel: ''Reputatieschade is aanzienlijk''

De budget-rel is nog niet ten einde. Red Bull Racing wil dat een onderzoek wordt gestart naar het lek die informatie op straat gooide over het kostenboekje van de Oostenrijkse renstal. Hierdoor kwam de renstal in een kwaad daglicht terecht voordat de FIA met een officiële beoordeling naar buiten kwam.



Teambaas van Red Bull, Christian Horner, vertelde over deze roerige periode vanaf Singapore: "Beschuldigingen die zijn geuit, waren buitengewoon verontrustend voor elk personeelslid, al onze partners, iedereen die betrokken is bij Red Bull.''



Horner vervolgt: ''Het is duidelijk dat elke vorm van lekkage enorm zorgwekkend is. Het is iets waarvan we verwachten dat het een vervolg krijgt."



Wat was er gebeurd? Italiaanse en Duitse media kregen informatie over dat Red Bull naast het potje piste. Concurrerende teams spraken schande en wilde dat het team van Max Verstappen en Sergio Perez keihard werd gestraft, mocht het nieuws waar zijn.



Red Bull werd vanaf dat moment neergezet als een valsspeler, volgens Horner. Het team bleef echter volhouden dat zij niks had fout gedaan. In samenspraak met de FIA heeft Red Bull toch een straf geaccepteerd, waarschijnlijk om het risico te mijden op het inleveren van titels of punten bij een vervolgzaak.



''We nemen wel aan dat er lessen uit te trekken zijn. Er zijn mogelijk fouten gemaakt in onze inzending. Maar er was geen opzet, er was niets oneerlijks, en er was zeker geen sprake van bedrog dat in bepaalde kringen wordt beweerd. Dus ik denk niet dat we ons moeten verontschuldigen'', verklaarde Horner.

“Ik denk dat er lessen zijn geleerd. Hier kan iedereen van leren. We hebben in het openbaar klappen opgevangen door de beschuldigingen die door andere teams zijn geuit. Onze coureurs zijn uitgejouwd op circuits. En de reputatieschade die door beschuldigingen is veroorzaakt, is aanzienlijk. Het is tijd dat daar een einde aan komt", besloot Horner.