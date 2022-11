Mateschitz gaf ja-woord voor nieuw windtunnel Red Bull

Het team van Red Bull Racing mag door de budgetcap-straf aankomend seizoen minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Ondanks die maatregel wil men wel beginnen met de bouw van een nieuwe windtunnel, het was één van de laatste dingen waaraan Dietrich Mateschitz zijn zege aan gaf voor zijn overlijden.

Red Bull beschikt momenteel wel over een eigen windtunnel. Deze windtunnel is echter enorm verouderd. Al eerder werd duidelijk dat men daarom wilde beginnen met de bouw van een nieuw, hypermodern exemplaar. Teambaas Christian Horner laat aan The Race weten dat Mateschitz vlak voor zijn dood zijn ja-woord had gegeven: "Het was één van de commitments van Dietrich aan de zaak, om te investeren in een nieuwe tunnel."

Red Bull mag door de budgetcap-straf minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Aangezien het team tevens constructeurskampioen is, mag men daardoor nog minder tijd doorbrengen in de tunnel. Volgens Horner is dit echter geen hindernis: "Toen de regels omtrent de windtunnel werden geïntroduceerd, kwamen wij erachter dat de efficiëntie van onze windtunnel niet bruikbaar was met de route van de regels. Het dwong ons ertoe om een grote investering te nemen. Die keuze hebben we dan ook gemaakt."