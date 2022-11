Mercedes legt motorproblemen Hamilton uit

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Mexico een sterke race. De Duitse renstal kende echter geen vlekkeloos weekend. Lewis Hamilton klaagde tijdens de kwalificatie en de race veelvuldig over probleempjes met zijn motor. Lang was onduidelijk wat er precies aan de hand was, Mercedes komt nu met tekst en uitleg.

Hamilton kon in Mexico-Stad weer eens meestrijden aan de kop van het veld. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich op het Autodromo Hermanos Rodriguez als derde en in de race kwam hij uiteindelijk als tweede over de streep. Toch was men bij Mercedes niet geheel tevreden, de klachten van Hamilton over probleempjes met zijn motor waren immers opvallend.

Gaspedaal

Hamilton had het idee dat hij niet altijd kon beschikken over het volledige vermogen van zijn Mercedes-krachtbron. De irritatie was tijdens de race duidelijk te horen maar de tweede plaats was alsnog meer dan welkom voor de Brit en zijn team. In de debrief op YouTube legt hoofdstrateeg James Vowles de zaak uit: "Dit komt voort uit het feit dat de coureurs het gaspedaal intrapten, terwijl het gevraagde vermogen niet snel genoeg geleverd kon worden."

Kwalificatie

Hamilton had dezelfde klachten ook in de kwalificatie in Mexico. De problemen in de kwalificatie waren volgens Vowles meer voor de hand liggend. "Dat kan met de afstelling worden verbeterd en in de race hadden we uiteindelijk een punt bereikt dat het niet meer verkeerd was. Ik denk dat het in de kwalificatie slechter was. Toch was het wel genoeg om bij beide coureurs een klein prestatieverlies te veroorzaken."