Glock onder de indruk: "Toont aan hoe sterk Max is"

Max Verstappen maakt dit seizoen veel indruk met zijn prestaties. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur veroverde in Japan de wereldtitel en afgelopen weekend pakte hij het record van meeste zeges in één seizoen. Timo Glock is tevens onder de indruk maar hij vreest wel dat de heerschappij van Red Bull snel ten einde kan komen.

Verstappen won afgelopen weekend in Mexico zijn veertiende Grand Prix van het seizoen. Met deze zege verbrak hij het record dat hij eerst nog deelde met Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Verstappen toonde hiermee zijn heerschappij en verdrong alle berichten over de budgetcap-straf van zijn team Red Bull naar de achtergrond.

Stempel

Oud-coureur en huidige analist Timo Glock was tevens onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Duitser besprak bij zijn landgenoten van Sky Sports de recordjacht van Verstappen: "Het enige dat je kan doen is je pet afnemen. Ik had dit aan het begin van het seizoen eigenlijk niet verwacht. Het toont aan hoe sterk Verstappen en Red Bull zijn. We kunnen nog veel meer van hen verwachten. Max is momenteel de beste coureur en daar kan je simpelweg geen genoegen van krijgen. Hij wil zijn stempel drukken dit seizoen."

Beperkingen

Alhoewel Glock nog meer successen van Verstappen verwacht, denkt hij wel dat de budgetcap-straf roet in het eten kan gaan gooien. "Het valt nog te bezien of Red Bull dit vanwege de straf kan vasthouden in de toekomst. De straffen zorgen voor een aantal beperkingen. Het huidige systeem zorgt er al voor dat topteams door de positie in het kampioenschap minder tijd krijgen in de windtunnel. Het moet ervoor zorgen dat de formaties in de aankomende seizoenen dichterbij elkaar komen."