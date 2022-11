Coulthard blij dat Red Bull-straf bekend is: "Eigenlijk best wel zwaar"

Het team van Red Bull Racing werd afgelopen weekend bestraft vanwege het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal ontving een boete van zeven miljoen dollar en men mag minder tijd doorbrengen in de windtunnel. David Coulthard is blij dat de straf met de buitenwereld is gedeeld.

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 hield de Formule 1-wereld voor zeker een maand bezig. Sinds de Grand Prix van Singapore ging het voornamelijk over het overschrijden van de budgetcap. De concurrentie van Red Bull riep de FIA op om een stevige straf uit te delen. Dit gebeurde dus uiteindelijk in de vorm van zowel een sportieve als een financiële straf.

Aerodynamica

Oud-coureur en huidige analist David Coulthard denkt dat het verminderen van de windtunneltijd een stevige straf is. De Schot laat aan Channel 4 weten dat alles draait om de aerodynamica: "Als je met een geweldig pakket start en je bent al beter, dan heeft de minder tijd-straf natuurlijk minder invloed. Als je kijkt naar de ontwikkelingssnelheid van de teams van begin tot einde, dan wint een niet doorontwikkelde auto misschien de eerste race maar wordt het daarna lastig om de top tien te bereiken."

Coulthard is in ieder geval blij dat de FIA de strafmaat met de buitenwereld heeft gedeeld. In het verleden deed men dat bij Ferrari bijvoorbeeld niet. Coulthard: "Ik vind het eigenlijk wel een zware straf. Het is wel duidelijk dat deze straf een overeenkomst is tussen de FIA en Red Bull Racing. Het is best prettig om te weten wat de straf is geworden want we weten nu nog steeds niet welke straf Ferrari een paar jaar geleden ontving. We hebben nu tenminste transparantie."