Mercedes laat Vesti debuteren tijdens Young Driver Test

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi blijven de Formule 1-teams traditiegetrouw nog even hangen op het circuit van Yas Marina. Men werkt dan immers nog een paar testdagen af, ook de Young Driver Test wordt daar verreden. Mercedes heeft nu hun coureur voor die test bekend gemaakt.

De Duitse renstal heeft namelijk gekozen voor een jong talent uit hun juniorenprogramma. In Abu Dhabi zal namelijk Frederik Vesti achter het stuur kruipen van de W13. De jonge Deen zal dan voor het eerst in zijn loopbaan in actie gaan komen met Formule 1-materiaal. Vesti rijdt momenteel in de Formule 2 en staat te boeken als één van de grotere talenten uit de stal van Mercedes.

First time in an @F1 car. 👏 @frederik_vesti will be behind the wheel of the W13 at the Abu Dhabi post-season test, driving on the rookie day. 💪 pic.twitter.com/uqXPwRy5wL