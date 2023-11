Vesti rijdt eerste vrije training voor Mercedes in Abu Dhabi

Aankomend weekend staat de laatste Grand Prix van het jaar op het programma. In de eerste vrije training in Abu Dhabi zullen er veel nieuwe namen in actie komen. Ook het team van Mercedes kiest ervoor om een een rookie in te zetten op het circuit van Yas Marina.

Mercedes zet in Abu Dhabi de Deense Formule 2-coureur Frederik Vesti in. Vesti is verbonden aan de Duitse renstal en hij reed eerder dit jaar ook al een vrije training voor Mercedes in Mexico. De Deense coureur zal op 28 november ook de hele dag in actie komen tijdens de post season test. Vesti zal in Abu Dhabi plaatsnemen in de wagen van Lewis Hamilton, de Deense coureur rijdt aankomend weekend ook gewoon in de Formule 2.