Mercedes-talent Vesti maakt opmerkelijke overstap naar ELMS

Mercedes-talent Frederik Vesti heeft een opvallende stap gemaakt. De Deense coureur geldt het meest vooruitgeschoven talent van Mercedes, maar hij gaat dit jaar ook racen in de enduranceracerij. Hij heeft een contract getekend in de European Le Mans Series bij Cool Racing.

Vesti eindige vorig jaar als tweede in de Formule 2 en hij mocht tevens een aantal vrije trainingen rijden in de Formule 1 voor Mercedes. Hij werd in verband gebracht met een Formule 1-stoeltje bij Williams, maar daar komt nu dus niets van terecht. Hij gaat aankomend jaar dus racen in de ELMS, hij zal een LMP2-bolide van Cool Racing gaan besturen. Hij deelt deze wagen met Ferdinand Habsburg en Alejandro García. Of Vesti in 2024 ook gaat racen in de Formule 2, is nog niet duidelijk.