Button denkt dat comeback lastig gaat worden voor Ricciardo

Het heeft er alle schijn van dat Daniel Ricciardo aankomend seizoen naast de baan staat. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij het team van McLaren en hij lijkt af te stevenen op een reserverol. Ricciardo heeft zijn zinnen gezet op een comeback in 2024 maar volgens Jenson Button gaat dit zeer lastig worden.

Ricciardo beschikte over een langdurig contract bij McLaren maar voorafgaand de Belgische Grand Prix werd bekend dat dit contract wordt beëindigd na dit seizoen. De Australiër wordt opgevolgd door zijn jonge landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo lijkt geen stoeltje voor 2023 te gaan vinden en hij liet al eerder doorschemeren dat een reserverol voor 2023 de meest waarschijnlijke optie is.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt dat een comeback van Ricciardo in 2024 een lastige zaak gaat worden. De Brit is nogal duidelijk in het Sky Sports-programma Any Driven Monday: "Dat is het ding, mensen vergeten hoe goed Ricciardo was omdat hij een lastige paar jaar achter de rug heeft. Maar hij heeft het talent. Als hij een auto krijgt die bij hem past, dan heeft hij de kans om te rijden voor een topteam. Maar afwachten? Mensen herinneren alleen wat er vorig jaar gebeurde. Het is lastig en ik denk dat het moeilijk gaat worden als je een jaartje weg bent geweest."