Wolff verwacht snelle deal met Hamilton: "Gesprekken zijn nog niet gestart"

Lewis Hamilton staat momenteel nog tot en met 2023 onder contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil graag door bij het team en die wens is wederzijds. Toto Wolff verwacht dat de gesprekken over het nieuwe contract in de aankomende winter worden gestart.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal. Het is een gelukkig huwelijk aangezien de Brit de wereldtitel pakte in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020. Mercedes werd van 2014 tot en met 2021 elk jaar constructeurskampioen. Momenteel vallen de prestaties nog wat tegen maar Hamilton heeft al eerder aangegeven dat hij graag wil gaan bij Mercedes.

Winter

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt de mening van Hamilton. De Oostenrijker wil het contract ook zo snel mogelijk verlengen en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "De gesprekken zijn nu nog niet gestart. Het is eerst zaak om het jaar af te maken en dan in de winter een rustig moment te pakken. Dat deden we de vorige keer ook. We begonnen toen met praten in de kerstvakantie. Vervolgens duurde het meer dan twee maanden."

Ambassadeur

Wolff verwacht dat de onderhandelingen ditmaal geen twee maanden gaan duren. De Oostenrijker merkt dat Hamilton nu onderdeel is van de Mercedes-familie. Wolff: "Hij is nu veel meer dan een coureur voor ons. Alhoewel we nog niet over het einde van zijn loopbaan als coureur hebben gesproken, is het wel belangrijk om te praten over een rol als ambassadeur. Denk aan de vele sponsors die we hebben en de invloed die hij kan hebben op een breder publiek."