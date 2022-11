Dit is het vermogen van Max Verstappen waarmee hij de Quote 500 bereikt

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen een aardig zakcentje verdient met zijn dit jaar hernieuwde contract bij Red Bull Racing-coureur. De wereldkampioen verdient zelfs zo veel geld dat hij een plekje heeft verdiend in de lijst van de 500 rijkste Nederlanders, hij is de jongste in de lijst.

Verstappen staat dit jaar voor het eerst in de bekende Quote 500. Het inkomen van de Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt geschat op 120 miljoen euro. Hiermee staat Verstappen nog net in de lijst, hij staat namelijk op plek 500 van de Quote 500. Verstappens inkomen komt echter niet alleen uit zijn contract bij Red Bull Racing, de wereldkampioen heeft immers ook sponsorcontracten met bijvoorbeeld Jumbo en Viaplay.

Het is de verwachting dat Verstappens inkomen in de aankomende jaren nog zal gaan stijgen. Verstappen beschikt over een langdurig contract bij Red Bull en als wereldkampioen blijft hij ook commercieel gezien zeer interessant. De regerend wereldkampioen Formule 1 is niet de enige bekende uit de racewereld op de lijst. De controversiële eigenaar van het circuit van Zandvoort, prins Bernhard van Oranje, staat met een vermogen van 125 miljoen op plek 481.