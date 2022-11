Alonso: "Problemen Alpine-motor doen me denken aan Honda"

Nadat hij zijn Honda-krachtbron als een 'GP2-motor' had bestempeld, roept de Alpine-krachtbron van dit jaar slechte herinneringen op bij Fernando Alonso. Niet omdat de motor minder vermogen heeft, maar omdat het de betrouwbaarheid heeft van de Honda-motor waarmee hij in 2015 racete.

Dat seizoen werden Alonso en zijn McLaren-teamgenoot Jenson Button getroffen door een gecombineerde recordstraf van 105 gridposities tijdens de Belgische Grand Prix, zo slecht was de betrouwbaarheid van de power unit.

Dit jaar ervaart de tweevoudig wereldkampioen soortgelijke problemen. Vier van zijn vijf uitvalbeurten waren als gevolg van slechte betrouwbaarheid met de motor. Hij viel uit tijdens de Grand Prix van Singapore en afgelopen zondag opnieuw terwijl hij binnen de punten reed in Mexico. Beide uitvalbeurten waren gerelateerd aan motorische problemen.

Hij vertelde de media: "In het eerste jaar van Honda hadden we aan het einde van het jaar 72 plaatsen gridstraf of zoiets. Bij Honda stopten beide auto's. Dit jaar stopt alleen auto 14. Ik denk dat we niet voorbereid zijn, de motor kan de races niet afmaken. Het kan geen pech zijn als je zes of zeven motoren moet vervangen zoals wij deden en we nog steeds niet finishen in de races. Dus ik denk dat ze volgende winter wat werk te doen hebben."

Frustraties lopen op

De Spanjaard is gefrustreerd dat het zijn auto lijkt te zijn die de dupe is van de betrouwbaarheidsproblemen. Hij schat dat het hem 66 punten heeft gekost. Er zijn in totaal vijf motorstoringen geweest en hij heeft ook problemen gehad in de kwalificatie en in de sprintrace op de Red Bull Ring.

Alonso: "Voor auto 14 zijn er nog steeds betrouwbaarheidsproblemen. Ik denk dat ik dit jaar 60 punten heb verloren, dus als je de zes punten van de zevende plaats in Mexico erbij optelt, is dat 66. Uiteraard profiteren alle andere coureurs daarvan, ze scoren meer punten dan zou moeten."

"Het is gewoon ongelooflijk dat er maar een of twee auto's in elke race uitvallen en mijn auto hoort daar altijd bij. Ik heb dit jaar vijf kapotte motoren gehad, denk ik. Er was het probleem tijdens de kwalificatie in Australië en Oostenrijk. Ik startte niet eens de sprint vanwege de stroomstoring. Ik denk dat we van de 19 races in ongeveer 50% daarvan niet de punten hebben gescoord die we verdienden."