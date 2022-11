Horner vindt dat Verstappen te weinig erkenning krijgt

Max Verstappen verbrak afgelopen weekend het record van de meeste zeges in één seizoen. De Nederlander greep in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen. Verstappen oogstte veel lof en zijn teambaas Christian Horner is echter van mening dat Verstappen niet genoeg lof ontvangt.

Verstappen is bezig met een extreem dominant seizoen. In Japan claimde hij al de wereldtitel en in Austin bezorgde hij zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel. In de tussentijd won Verstappen veertien Grands Prix en daarmee verbrak hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Het is de strik om het enorm succesvolle seizoen van de Nederlander.

Erkenning

Christian Horner maakte al eerder mee dat hij een extreem dominante coureur onder contract had staan, hij werkte immers ook jarenlang met Sebastian Vettel. Tegenover de internationale media spreekt Horner zich uit: "Het zijn twee heel verschillende maar vooral enorm succesvolle coureurs. Wat Sebastian heeft gepresteerd plaatst hem tussen de succesvolste coureurs uit de sport. Maar wat we tegenwoordig zien met Max is ontzettend speciaal soms denk ik dat zijn prestaties niet de erkenning krijgen die ze verdienen."

Indrukwekkende campagne

Het lijkt erop dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in de sport, het tijdperk van Verstappen. De successen van de Nederlander volgen na de successen van Mercedes. Horner: "We hebben de jaren van Mercedes gehad maar nu zien we misschien wel de meest indrukwekkende campagne van één individu. Hij heeft de meeste races gewonnen en ook nog eens twee sprints. Hij heeft ervoor moeten racen en vechten. Je kan enkel concluderen dat het een uitstekend seizoen was."