Hamilton reageert op cryptische sociale media post over Alonso

Lewis Hamilton reageerde afgelopen weekend op ludieke wijze op een aantal uitspraken van Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen sprak zich uit over de waarde van wereldkampioenschappen en noemde daarbij de naam van Hamilton. De Brit reageerde op social media en reageerde even later op de post.

Hamilton reageerde op cryptische wijze op de uitspraken van de Spaanse coureur. De twee waren in 2007 elkaars teamgenoten bij McLaren en dat ging er verhit aan toe. Hamilton postte een foto uit die tijd op de sociale media, met een duimpje erbij plaatste de Brit een foto van een balende Alonso die getroost wordt door Hamilton zelf.

De post ging de wereld over en na afloop waren vragen naar het onderwerp dan ook onvermijdelijk. Tijdens de persconferentie voor de top drie sprak Hamilton zich erover uit: "Het was mijn thumbs up. Ik heb er niet zoveel over te zeggen. Ik kan er eigenlijk wel een beetje om lachen. Ik heb geprobeerd om respectvol te blijven tijdens de afgelopen jaren. Als je mij ernaar zou vragen, dan zou ik lovend reageren. Maar de reacties zijn zeker interessant, maar het maakt niet uit. Daarom postte ik die thumbs up."